Scappa all'alt della Municipale: aveva nascosto la droga nel motorino

Nella giornata di oggi, alle ore 9:30 circa personale del Comando di Polizia Municipale di Afragola agli ordini del Col. dott. Michele Orlando, nel corso di controlli mirati alla prevenzione di reati nei pressi degli Istituti scolastici e sull’uso del casco protettivo, procedevano al controllo e successivamente all'arresto di un soggetto di anni 26 di Caivano.

Dopo aver intimato l’alt al ciclomotore, condotto dall'arrestato, il predetto non aderiva all’invito e si dava alla fuga; dopo breve inseguimento la Pattuglia intervenuta lo intercettava nei pressi della Scuola Media Mozzillo di via A. Moro. All’atto del fermo veniva sequestrata della sostanza stupefacente del tipo hashish e una somma di denaro usato nella compravendita della sostanza.

Le citate operazioni hanno avuto anche dei seguiti finalizzati al controllo sul corretto rispetto delle norme al Codice della Strada. Nello specifico, oltre al sequestro della sostanza stupefacente, sono stati elevati anche verbali per guida senza patente, guida senza uso del casco protettivo, oltre al sequestro del veicolo usato per dette operazioni perché sprovvisto di copertura assicurativa. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà e dovrà comparire davanti al Tribunale di Napoli Nord per i seguiti.