Blitz nel Cavone: fermato un 55enne ricercato per droga

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione alle Rampe Cavone, un 55enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 21 settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 3 anni, 8 mesi e 29 giorni di reclusione e ad una multa di 12 mila euro per reati in materia di stupefacenti.