Market della droga in casa: in manette un 60enne

A Casavatore i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 60enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato a bordo della sua auto e lo hanno controllato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina pronte alla vendita e della somma contante di 450 euro ritenuta provento del reato. In auto e a casa altra droga: due involucri con all’interno altri 10 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento.