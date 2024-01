Nel camino il "magazzino" della droga: in manette un insospettabile

Ieri gli agenti del Commissariato di Ischia hanno notato in via Cardinale Lavitrano, nel Comune di Forio d’Ischia, un uomo che, con atteggiamento circospetto, è salito a bordo di un veicolo. Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato pocop dopo, in via Monsignor Schioppa, rinvenendo nel veicolo un sacchetto contenente un involucro con circa 55 grammi di cocaina.

Inoltre, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato rinvenendo, nascosti nel camino, 2 bilancini di precisone e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, un 43enne di Forio d’Ischia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.