I Carabinieri arrestano un giovane: trovato in possesso di tre varietà differenti di stupefacenti

I Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne di Marigliano, già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 49 dosi di cocaina, 9 di marijuana, 8 di hashish e della somma contante di 838 euro.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre il 22enne, sorpreso in via Borsellino a Brusciano, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.