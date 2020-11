In auto a tutta velocità, vede la Polizia e si disfa di un borsello: la scoperta

Nella mattinata di giovedì gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pisacane a Giugliano una persona a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità, creando pericolo alla circolazione stradale, e che, alla loro vista, si è disfatta di un borsello.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l'auto, recuperando il borsello contenente 2 involucri con 520 grammi circa di cocaina, mentre il conducente è stato trovato in possesso di 190 euro.

Un 33enne giuglianese, con precedenti di polizia, è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il veicolo è stato sequestrato.