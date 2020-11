Donna tenta di lanciare una busta dal balcone: scoperta della Polizia e arrestata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giacomo Leopardi una donna che, accortasi della loro presenza, ha tentato di lanciare una busta dal balcone della propria abitazione per poi rientrare subito al suo interno.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto 46 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 47 grammi, 56 involucri con circa 61 grammi di hashish, la somma di 330 euro e un bilancino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna, una 46enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.