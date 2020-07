Boscoreale, donna nasconde droga e pistole: c’è un pitbull a sorvegliare l'armadio

I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Torre Annunziata, invece, hanno scoperto in via Armando Diaz a Boscoreale, un deposito di droga ed armi, riconducibile ad una 28enne incensurata del posto. In un armadio di una delle camere da letto - “sorvegliato” da un pitbull - è stato rinvenuto un borsone al cui interno era nascosta una pistola clandestina modificata pronta a sparare, completa di caricatore. Secondo quanto accertato, la pistola era originariamente a salve ed era stata ritoccata ad arte affinché sparasse proiettili veri. Nel borsone anche 4 pallottole calibro 9 e 2 di calibro 7,65.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato anche 410 grammi di marijuana, conservati in una busta di plastica termosaldata e 6,6 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di arma clandestina, la donna è tradotta al carcere di Pozzuoli.