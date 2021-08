Sbarca a Procida con documenti falsi: arrestato 57enne

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ischia che nel periodo estivo stanno effettuando molteplici servizi volti al contrasto dei reati per fornire maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti. A Procida, i militari della locale stazione hanno arrestato per possesso di documenti falsi un 57enne del centro di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

Appena arrivato da Napoli

I Carabinieri – come di consueto impegnati nel porto per il monitoraggio del flusso turistico – hanno fermato l’uomo a bordo del suo scooter. Il 57enne era sbarcato dal traghetto proveniente da Napoli ed i militari hanno deciso di controllarlo. L’uomo ha fornito la sua carta di identità rilasciata dal Comune di Procida ma i Carabinieri hanno immediatamente constatato che il documento fosse falso. Arrestato, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.