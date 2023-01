In manette il "re delle mazzette": era ricercato da diversi mesi

Un uomo di 61 anni, ricercato da alcuni mesi, è stato arrestato per corruzione. Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Garibaldi un uomo, identificato nel 61enne napoletano, e lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Quest'ultimo è stato emesso lo scorso 19 dicembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, commessi a Napoli a maggio del 2012.