Aggressione al poliziotto municipale nel cuore di Napoli, arrestato clochard

Martedì mattina gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Duomo per una segnalazione di una lite con esplosioni di colpi d’arma da fuoco.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un agente della polizia locale di Napoli a terra che perdeva molto sangue da una ferita alla testa ed altri due operatori della polizia locale che lo stavano soccorrendo; questi ultimi hanno indicato loro un clochard, nei pressi di una pattuglia dell’Esercito Italiano, quale autore dell’aggressione. Pertanto gli operatori lo hanno fermato, ma l’uomo ha inveito contro di loro e li ha colpiti con dei calci fino a quando è stato definitivamente bloccato.

I poliziotti hanno, altresì, accertato che, poco prima, mentre gli agenti della polizia locale, personale dell’Asia Napoli ed alcuni assistenti sociali stavano effettuando un servizio di pulizia dei porticati del Duomo, il clochard aveva aggredito con un’asta di ferro l’agente della polizia locale il quale, nel tentativo di farlo desistere, aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ferendolo alla gamba; ciononostante aveva, tuttavia, continuato a colpire l'agente con la spranga fino a quando, con il supporto di personale dell’Esercito Italiano, era stato allontanato.

Un 29enne maliano con precedenti di polizia è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, nonché denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.