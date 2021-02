Blitz al Parco Verde: tra gli arrestati Ciro Migliore, fidanzato di Maria Paola Gaglione

In carcere anche il fidanzato trans della giovane morta dopo essere stata speronata dal fratello Michele che non accettava la loro relazione

Tra i 24 destinatari della misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito dell'operazione antidroga eseguita dai carabinieri tra Casoria e Caivano c'è anche Ciro Migliore, compagno di Maria Paola Gaglione, la 20enne morta lo scorso settembre dopo essere stata speronata, a bordo del suo scooter, dal fratello Michele che non sopportava la relazione con un uomo trans.

Ciro Migliore, all'anagrafe Cira, è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in tutto 55 le persone arrestate nell'ambito dell'indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord (presso il Tribunale di Napoli Nord con sede ad Aversa, in provincia di Caserta) che ha permesso di far luce su una pluralità di condotte di spaccio di droga nella zona del Parco Verde di Caivano e a Casoria.