Si piazza tra le porte e impedisce la partenza del treno: arrestato 31enne in Circumvesuviana

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nella stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi per la presenza di una persona che impediva la partenza di un treno diretto a Sorrento. I poliziotti, dopo aver accertato che l’uomo ostacolava la chiusura delle porte del treno rifiutandosi di scendere dal vagone, sono stati aggrediti ma l’uomo, H.F., nigeriano di 31 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e arrestato per interruzione di servizio pubblico, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

