Fermato lo scippatore del Centro Direzionale

Nel pomeriggio di ieri, due donne si sono recate presso gli uffici del Commissariato Vasto-Arenaccia per denunciare di essere state vittime rispettivamente di furto e di tentato furto dei loro cellulari all’interno del Centro Direzionale da parte di una persona.

In quei frangenti, due guardie giurate, in servizio presso il Centro Direzionale, hanno accompagnato presso gli uffici di polizia un soggetto che aveva appena sottratto il cellulare ad una donna nei pressi dell’isola B8.

Dalle attività di seguito esperite dai poliziotti è emerso che il soggetto in questione era proprio il ritenuto responsabile degli altri episodi delittuosi. Per tali motivi, un 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto e tentato furto; infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.