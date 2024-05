Tenta il "cavallo di ritorno", ma viene denunciato: in manette un giovane

Domenica scorsa i carabinieri di Qualiano hanno tratto in arresto un 21enne di Mugnano di Napoli. Il giovane è accusato, insieme ad altre persone non ancora identificate, di concorso in estorsione e ricettazione aggravate.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle investigazioni, il soggetto avrebbe preteso la somma di 700 euro dal proprietario di un'autovettura rubata per ottenerne la restituzione, condotta nota anche come “cavallo di ritorno".

Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima, sono state espletate anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza raccolte, nonché dall'analisi delle risultanze estrapolate dalle banche dati. Tali attività di indagine hanno consentito di identificare l'indagato. Lo stesso è stato condotto in carcere, in attesa di comparire davanti al Giudice.