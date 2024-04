Cede al "cavallo di ritorno" per riavere l'auto e poi denuncia: sgominata banda di ladri

Oggi i carabinieri di Sant'Antonio Abate hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di un 60enne stabiese gravemente indiziato del reato di estorsione in concorso. Le indagini si sono sviluppate attraverso attività di intercettazione telefonica ed ambientale e, grazie anche all'analisi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di documentare la condotta illecita che l'indagato avrebbe posto in essere nel mese di dicembre 2022.

L'indagato, in particolare, previo accordo ed in concorso con altre persone allo stato non identificate, con l'implicita minaccia della perdita definitiva dell'autovettura poco prima rubata, avrebbe costretto il proprietario del veicolo a consegnargli la somma di 1500 euro al fine di ottenerne la restituzione.

In tale circostanza, la vittima, intimorita i sarebbe sottoposta al cosiddetto “cavallo di ritorno”, consegnando la cifra di denaro richiesta proprio al soggetto arrestato, riuscendo così a rinvenire, a poche ore dal furto, la propria autovettura, su indicazione dei malfattori. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale a disposizione dell'Autorità giudiziaria.