Uomo colpito da arresto cardiaco: salvato dal miracoloso intervento del 118

Un uomo di 69 anni è stato salvato dal miracoloso intervento del 118 dopo essere stato colpito da arresto cardiaco. A diffondere la notizia è l'organizzazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

"Ci giunge notizia che poco fa la postazione 118 Aeroporto ASL e’ stata allertata per Arresto cardiaco in paziente di 69 anni a via San Rocco.

L’ambulanza vola verso il target e trovano l’uomo incosciente senza battito cardiaco, iniziano immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare ed il defibrillatore scarica per ben 2 volte…..il cuore del paziente torna a Battere, viene intubato e trasportato al CTO DI napoli.

Complimenti vivissimi all’equipaggio Asl condotto dalla Dott.ssa Gabriella Raeli. Equipaggio: De Gregorio - infermiere Borracini- autista soccorritore", si legge nel post.