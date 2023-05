Arresto cardiaco mentre sta in palestra: 40enne trasportato d'urgenza in ospedale

Un 40enne va in arresto cardiaco mentre fa Crossfit in palestra. L'uomo è stato salvato dal 118, intervenuto subito sul posto. La notizia è stata diffusa da Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Alle ore 08.10 Casalnuovo india viene allertata per un neurologico rosso (perdita di coscienza) in una palestra a via Salvatore Piscopo a Casoria. In itinere ,sul tablet del mezzo di soccorso, il dispatch viene cambiato in "persona in arresto cardiocircolatorio ", la situazione è precipitata!

Giunto sul posto, l'equipaggio inizia immediatamente le manovre Rianimazione cardiopolmonare . Arriva in supporto anche l’automedica di Arzano. Dopo 10 minuti di manovre salvavita, il paziente riprende il respiro e il battito cardiaco e quindi si vola al pronto soccorso di Villa dei Fiori Acerra dove al momento il paziente risulta stabile.

“Siamo stanchi di sentire nei telegiornali la frase - il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso- devono passare anche queste notizie per far capire all’utenza che sono molte di più le vite strappate alla morte che quelle dov’è non si è potuto fare nulla!”".