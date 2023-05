Ragazza di 17 anni in arresto cardiaco a Marigliano in via Fontanarosa. L'ambulanza viene allertata alle ore 6.42. Dopo pochissimi minuti l’equipaggio è sul posto ed inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

La giovane riprende ritmo e respiro. Viene immediatamente trasportata al codice rosso dell’ ospedale di Nola, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate.