Un’auto con a bordo due donne si avvicina ad un uomo, interviene la polizia: la scoperta

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Celano venerdì pomeriggio, hanno notato un’auto con a bordo due donne avvicinarsi ad un uomo a piedi e la passeggera consegnargli alcune banconote in cambio di qualcosa.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovando l’uomo in possesso di 80 euro e di un telefono cellulare, mentre l’acquirente di tre involucri contenenti circa 0,55 grammi di cocaina; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un involucro contenente circa 0,5 grammi di marijuana.

Un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, alla conducente dell’auto è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.