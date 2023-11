Scontri per Napoli-Union Berlin, tensioni a Fuorigrotta: in manette anche tre napoletani

Tre tifosi del Napoli sarebbero stati arrestati all'esterno del cinema The Space, in viale Giochi del Mediterraneo. Secondo quanto raccolto, pare stessero preparando un agguato ai tifosi dell'Union Berlin. È l'ennesimo episodio di una due giorni di violenze per la partita di Champions tra i partenopei e il club tedesco. Il percorso che passa nei pressi del cinema fuorigrottese è quello solitamente riservato ai bus dei tifosi ospiti (provenienza Agnano) che poi si dirigono verso il Maradona.

Le tensioni in zona sono rientrate dopo l'intervento della polizia, ma la situazione resta complicata. Anche in altre aree cittadine, da Piazza Municipio, dove la polizia è presente con diversi mezzi, tra cui quello dotato di idrante, a Piazza Garibaldi, dove molti tedeschi, che alloggiano negli alberghi della zona, sono stati fatti salire sui bus che li hanno portati alla Stazione Marittima e, da lì, allo stadio.

I biglietti venduti ai tedeschi sono stati 2.380.

Gli altri arresti

Ieri sera erano stati arrestati in flagranza di reato 10 supporter tedeschi. Questi ultimi, appartenenti ai gruppi ultras più oltranzisti della tifoseria della squadra ospite, nonché della tifoseria del Borussia Monchengladbach storica rivale di quella partenopea e gemellata con l’Union Berlino, dovranno rispondere di devastazione. Sono tra i protagonisti dei disordini avvenuti ieri sera nel centro storico della città, in particolare tra piazza Dante e via Monteoliveto. Un 11mo tifoso tedesco è stato messo in manette per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Gli scontri

Nella serata di ieri i tifosi tedeschi, dopo essersi rifiutati di sottoporsi ai controlli di rito all’interno della stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, dalle ore 20,40 circa formando un gruppo compatto di circa 300 ultras - vestiti in maniera simile e travisati con bandana rossa allo scopo, verosimilmente, di eludere la loro identificazione - hanno commesso quelli che la Questura definisce "gravi atti di devastazione e condotte di resistenza". Nello specifico hanno devastato auto in sosta, arredo urbano, e aggredito ripetutamente i reparti delle forze di polizia con sanpietrini, mazze, aste di metallo e di legno e con lancio di petardi e fumogeni. Distrutto un negozio di piazza Dante.