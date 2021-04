Tentano estorsione con la truffa dello specchietto: arrestati in due

Due pregiudicati sono stati tratti in arresto per tentata estorsione, attraverso la nota truffa dello specchietto. Ieri mattina, a Napoli e a Casalnuovo di Napoli (NA), personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti dei pregiudicati ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le indagini sono state avviate il 4 maggio 2020 a seguito di un tentativo estorsivo in danno di un automobilista con la tecnica del simulato incidente stradale con danneggiamento dello specchietto retrovisore. Le indagini sono scaturite dall’intervento di due dipendenti della Squadra Mobile che, liberi dal servizio, ad Arzano (NA) hanno soccorso un automobilista vittima della citata attività illecita.

L’identificazione degli autori è stata effettuata grazie ad una analisi presso gli archivi informatici degli eventi commessi in provincia di Napoli con l’utilizzo della medesima tecnica, avendo i destinatari del provvedimento consumato analoghi delitti in danno di altri automobilisti.