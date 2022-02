Lancia "l'allarme" alla vista della Polizia, ma è tutto inutile: in casa spacciavano droga

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un viavai di persone che entravano e uscivano da un appartamento di uno stabile in via Marco Aurelio. I poliziotti ne hanno raggiunte e bloccate due trovandole in possesso di due dosi di cocaina rispettivamente di 0,35 e 0,65 grammi circa ed un involucro con circa 1,5 grammi di marijuana; inoltre, in quei frangenti, hanno visto una donna che, affacciatasi dal balcone dell’abitazione, ha urlato per avvisare della presenza della Polizia.

Gli agenti, una volta all’interno, hanno sorpreso due uomini e la donna ed hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un paio di forbici, diverso materiale per il confezionamento della droga e 5170 euro. Un 32enne con precedenti di polizia, e un 22enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la donna, una17enne napoletana, è stata denunciata per lo stesso reato; infine, i due acquirenti, napoletani di 27 e 43 anni, sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.