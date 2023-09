Ieri sera la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un 20enne napoletano, residente a Ponticelli, ritenuto “gravemente indiziato” di detenzione di arma da fuoco clandestina e ricettazione.

Lo scorso 3 luglio, personale della Squadra Mobile di Napoli, nell’ambito di attività investigative avviate a seguito di alcune rapine a mano armata consumate in città, effettuarono una perquisizione presso un’abitazione nel Parco Conocal, dove fu trovata nascosta in una lavatrice una pistola a salve modificata per essere idonea a sparare. Dentro, 3 proiettili calibro 7.65 di cui uno camerato. All’interno dell’appartamento c'erano il 20enne e un altro ragazzo, entrambi nell'occasione arrestati.

All’esito del giudizio di convalida uno dei due indagati, nello specifico il destinatario della misura in questione, questi fu però rimesso in libertà dal giudice mentre all'altro indagato fu applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari (si era attribuito lui il possesso dell’arma).

In seguito al deposito dell’informativa conclusiva delle investigazioni, che documentava la sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza” anche per il 20enne, la Procura ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura restrittiva anche nei suoi confronti.