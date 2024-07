Assalto armato in una villa di lusso, bottino da oltre 50 mila euro: arrestati in cinque

Lunedì scorso i carabinieri di Pinerolo e di Poggioreale e la guardia di finanza di Torino hanno eseguito cinque misure cautelari nei confronti di soggetti accusati di “rapina pluriaggravata in concorso”. L’attività d’indagine è nata a seguito di una rapina compiuta nel febbraio del 2024 presso una villa del Pinerolese: in quell’occasione quattro presunti malfattori, un 66enne, un 63enne, un 67enne e un 29enne, tutti “trasfertisti”, con l’appoggio di un 54enne locale, attesero la vittima (una donna) fuori dall’abitazione e approfittarono della momentanea apertura del cancello automatico per entrare nel cortile dell’abitazione e raggiungerla mentre stava parcheggiando l’auto.

Poi, uno di loro, armato di pistola, la costrinse ad entrare in casa. La quinta persona rimase all’esterno della villa come "palo" in attesa del rientro del coniuge, che avvenne poco dopo: anche lui fu bloccato e trattenuto insieme alla moglie. Nel corso della rapina vennero rubate 78 borse da donna, sette orologi di vari marchi pregiati e diversi monili in oro per un valore complessivo superiore ai 50mila euro.

I Carabinieri di Pinerolo hanno eseguito la misura cautelare nei confronti del 54enne che è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino; nell’occasione gli inquirenti hanno anche recuperato 1,142 kg. di sostanza stupefacente mentre i carabinieri di Poggioreale hanno eseguito le misure cautelari nei confronti del 66enne e del 29enne. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura cautelare nei confronti del 63enne, che è stato anch’egli accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, e del sessantaseienne, già ristretto per altra causa presso la casa circondariale di Forlì.