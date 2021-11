Rapina e sequestro di persona nel napoletano: in manette tre persone

Lo scorso 3 novembre, i carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunate di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di 3 soggetti per i reati di lesioni aggravate, sequestro di persona, rapina commessa con armi nei confronti di persona posta in stato d'incapacità di volere o di agire e tentativo di estorsione.

Il provvedimento cautelare è scaturito dai risultati delle indagini, avviate con tempestività a seguito dei fatti di reato perpetrati a Villaricca nel luglio 2021, con epilogo a Gricignano di Aversa. Gli elementi a carico degli indagati sono stati acquisiti tramite escussione della parte offesa, riscontri oggettivi e perquisizioni domiciliari, che hanno consentito di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un 29enne, un 43enne e un 26enne.