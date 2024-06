Pestato a sangue durante una rapina: la brutale aggressione nei pressi della metropolitana

La notte scorsa gli agenti del Commissariato Decumani sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di una persona rapinata. Gli operatori, giunti nei pressi della fermata “Duomo”, hanno accertato che la vittima, poco prima, mentre si trovava in corso Umberto I era stato avvicinato da due ragazzi, uno dei quali gli aveva strappato il telefono dalle mani mentre, l’altro, dopo averlo spinto a terra gli aveva dato diversi calci prima di darsi alla fuga con il complice.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e alla localizzazione fornita dal GPS del telefono cellulare, sono riusciti immediatamente a rintracciare gli aggressori in via Forcella dove sono stati bloccati e trovati in possesso dello smartphone sottratto poco prima. Pertanto, i due, entrambi tunisini di 18 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.