La polizia sente un forte rumore e trova un uomo sdraiato sotto un'auto con una sega elettrica: due arresti

Venerdì notte gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Scaglione per la segnalazione di due persone che armeggiavano su un veicolo in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito un forte rumore ed hanno visto un uomo sdraiato sotto la vettura segnalata con in mano una sega elettrica intento a tagliare i tubi del catalizzatore, mentre l’altro stava tentando di nascondersi; gli operatori li hanno bloccati trovandoli in possesso di un crick e di un borsone contenente una batteria e 6 lame e uno di essi anche di una bici elettrica di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 53enne napoletano ed un 48enne di Casandrino, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato, mentre il 48enne è stato anche denunciato per ricettazione.