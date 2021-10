Operazione antidroga tra Napoli e Salerno, 31 persone indagate

Anche a Napoli - oltre che a Salerno e Varese - dalle prime ore di questa mattina sono in corso perquisizioni su richiesta della Dda nei confronti di 31 indagati.

Si tratta di persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish. Di questi 31, 29 sono finiti in carcere in carcere, e due agli arresti domiciliari.

L'operazione è stata denominata "Final cleaning", ed ha consentito di individuare due distinti gruppi tra Eboli e Campagna, in provincia di Salerno.