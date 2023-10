Pedopornografia online, maxi indagine con agenti sotto copertura: perquisizioni in corso

Perquisizioni anche in Campania nell'ambito di un'operazione contro la pedopornografia online. Gli indagati sono 24 e l'inchiesta è della Procura di Torino. Per ora sono tre le persone arrestate.

Riuscendo a mantenere l'anonimato online, i criminali scambiavano materiale che riproduceva violenze sessuali, utilizzando un linguaggio in codice per non attirare troppo l'attenzione.

A condurre le attività investigative è stato il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Piemonte e Valle D'Aosta, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del servizio Polizia postale. Gli operatori per diversi mesi sono stati sotto copertura per accreditarsi nelle comunità pedofile prima del contatto diretto, in modo da riuscire a identificare chi ci fosse dietro la serie di pseudonimi utilizzati.

L'operazione sta andando avanti - oltre che in Campania - in Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria. Oltre cento gli operatori impiegati.