Mazzarella, i tentacoli del clan su carburanti e tabacchi: 24 arresti

Sono 24 gli indagati, ritenuti organici o vicini al clan camorristico dei Mazzarella, nei riguardi dei quali stamane è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli nei loro confronti. Sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), violazione alla normativa sulle armi e sugli esplosivi, estorsione, impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche.

Il provvedimento (21 custodie cautelari in carcere, tre ai domiciliari), è stato richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, e riguarda anche nove persone già detenute per altre cause.

Le indagini

L'attività investigativa alla base del provvedimento notificato oggi è stata condotta dal febbraio del 2018 al gennaio del 2020. Gli inquirenti hanno - spiegano - dimostrato "la perdurante operatività del clan Mazzarella, diretto da Mazzarella Ciro e D’Amico Salvatore (quest’ultimo in ordine all’articolazione del citato sodalizio operante in Napoli, nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, nonché nei comuni di San Giorgio a Cremano e Portici)".

Gli inquirenti sono riusciti - proseguono - a "documentare la contrapposizione armata con il gruppo camorristico dei Silenzio (quest’ultimo rientrante nella sfera di influenza dell’Alleanza di Secondigliano), operante sempre nel quartiere partenopeo di San Giovanni a Teduccio, nel cui ambito si inquadra, tra gli altri episodi, il lancio di bottiglie molotov su autovetture e motocicli del 29 agosto 2018".

Pare sia emerso anche un crescente interesse da parte del clan Mazzarella nel settore del commercio e della distribuzione carburante, riscontrato nelle richieste di pizzo ad un imprenditore del settore e dall’acquisizione, da parte di un affiliato, di un’attività di distribuzione di carburanti nell’area di Fuorigrotta, nei pressi dello stadio Maradona.

Anche l'attività della commercializzazione di sigarette di contrabbando è apparsa particolarmente d'interesse del clan, nonché la diretta e indiretta gestione delle principali piazze di spaccio nell’area orientale di Napoli.

I nomi dei destinatari delle misure cautelari

Destinatari della custodia cautelare in carcere:

Ariosto Pasquale, nato a Napoli il 27.9.1983;

Autiero Salvatore, nato Napoli il 6.4.1982;

Borrelli Giovanni, di Antonio, nato a Portici (Na) il 25.12.1969;

Catino Antonio, nato a Napoli il 22.08.1989;

D’Amico Gabriele Salvatore, nato a Napoli il 13.08.1997;

D’Amico Salvatore, nato a Napoli il 01.08.1973;

D’Amico Salvatore, nato a Napoli il 20.09.1998;

D’Amico Umberto, nato a Napoli il 16.05.1996;

Improta Gennaro, nato a Napoli il 6.8.1976;

Improta Giovanni, nato a Napoli il 16.10.1977;

Luongo Umberto, nato a Napoli il 29.7.1977;

Mazzarella Ciro, nato a Napoli il 3.5.1971;

Musella Giovanni, nato a Napoli il 28.5.1981;

Nocerino Alessandro, nato a Napoli il 22.02.1977;

Nocerino Pasquale, nato a Napoli il 02.03.1974;

Nocerino Pasquale, nato a Napoli il 04.04.1974;

Salomone Giovanni, nato a Milano il 12.7.1967;

Tabasco Francesco, nato a Napoli il 02.11.1994;

Urio Giacomo, nato a Napoli il 08.04.1979;

Urio Giovanni, nato a Napoli il 18.01.1995;

Urio Pasquale, nato a Napoli il 20.01.1986.

Destinatari della custodia cautelare agli arresti domiciliari:

Dentice Anna, nata a Napoli il 15.10.1991;

Monaco Mariano, nato a Napoli il 19.07.1976;

Urio Maria, nata a Napoli il 08.04.1979.