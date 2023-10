Degrado in famiglia, ragazzina costretta a occuparsi di casa: due arresti

Nella giornata di ieri i carabinieri di Poggiomarino hanno arrestato due persone ritenute gravemente indiziate del reato di maltrattamenti in famiglia: le loro vittime sono figlia e sorella.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura.

Le indagini hanno consentito di accertare che, da almeno 5 anni, la ragazza sarebbe stata vittima, con cadenza quotidiana, di condotte vessatorie, intimidatorie e soprattutto di violenza fisica ad opera dei due suoi familiari.

I riscontri investigativi hanno permesso non solo di ricostruire numerosi episodi di violenza ai danni della minore ma di delineare il contesto di degrado in cui si è sviluppata la vicenda, nell'ambito della quale è emerso che la stessa, fin dall'età di 13/14 anni, sarebbe stata sostanzialmente costretta ad occuparsi di tutte le faccende domestiche (in quanto unico soggetto femminile del nucleo familiare) e sarebbe stata vittima di aggressioni, anche violente, da parte dei familiari ogni qualvolta gli stessi non erano rimasti soddisfatti dell'operato della ragazza. ì

L'ultimo episodio di violenza, risalente a poche settimane fa, ha fatto scattare l'attività degli inquirenti nonostante la vittima, rifugiatasi presso una comunità protetta, avesse manifestato la volontà di non denunciare i familiari e ha portato all'arresto degli odierni indagati proprio il giorno in cui la ragazza ha raggiunto la maggiore età.

I due arrestati, che rispondono anche del reato di lesioni personali aggravate, sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.