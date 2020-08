Lite per un cappellino, spari verso un ragazzino e innocente ferita: tre arresti e minorenne fermato

Emergono nuovi dettagli dell'operazione portata a termine stamane dalla polizia, che ha messo in manette tre persone e fermato un minorenne per un tentato omicidio.

La custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli ed eseguita dalla Squadra mobile e dal commissariato di Poggioreale, ha riguardato Gaetano Argentato, classe '71; Alessandro Argentato, classe 2000; e Carmine Argentato, classe '82. Fermo per indiziato di delitto invece per il 17enne M.A. Sono tutti ritenuti responsabili di tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di arma da fuoco.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, hanno permesso di acquisire gravi indizi a carico degli indagati. Questi, il 16 febbraio 2020 in via della Bussola avrebbero esploso numerosi colpi di arma da fuoco in direzione di F. C. (minorenne) e di suo padre C.C.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una reazione violentissima seguita ad un banale litigio relativo al costo di un cappellino indossato dal minorenne. Un colpo ha peraltro ferito per errore una ragazza di 27 anni, ferita per errore dopo essersi affacciata al balcone per vedere cosa stesse succedendo.