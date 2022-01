Lite nel cuore di Napoli, quattro uomini si colpiscono con calci e pugni: interviene la Polizia

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì in piazza Duca degli Abruzzi per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato quattro uomini che stavano litigando colpendosi con calci e pugni e, con non poca difficoltà, li hanno bloccati accertando che uno di essi, poco prima, mentre stava percorrendo via Ponte della Maddalena era stato rapinato del telefono e di 150 euro dagli altri tre, con i quali aveva poi ingaggiato una colluttazione per impedirne la fuga.

Due uomini di nazionalità gambiana di 22 e 27 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina e rissa, mentre un 33enne di nazionalità ghanese, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rissa e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.