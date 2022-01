Sorpresi con una sega elettrica in un locale di un centro commerciale in ristrutturazione: arrestati

I Carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per furto aggravato due persone, di 44 e 36 anni, entrambi di Miano e già noti alle forze dell'ordine.

I due sono stati sorpresi in uno dei locali di un centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco, attualmente in ristrutturazione. Utilizzando una sega elettrica, stavano rimuovendo delle lastre di rame da alcune vasche di raffreddamento della birra.

Finiti in manette sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.