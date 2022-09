Blitz anti-droga nelle Vele: in manette tre persone

Quattro arresti dei carabinieri in poche ore. Il primo colpo dei militari - quelli della stazione di Scampia - è nella Vela Gialla. In manette tre persone, tutte già note alle forze dell'ordine.

Sono stati osservati a lungo e quando sono stati perquisiti i carabinieri hanno rinvenuto 41 palline di crack, 41 dosi di kobret, 21 “bussolotti” di cocaina e 32 di eroina. Anche contanti, oltre 500 euro ritenuti provento illecito. Sono tutti in carcere in attesa di giudizio.

Poche ore dopo i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per spaccio un 54enne. Il suo cliente è riuscito a fuggire, il 54enne è stato bloccato. Addosso 18 bustine di marijuana, 7 stecchette di hashish e 35 euro in contante. L'uomo è ai domiciliari e anche lui è in attesa di raccontare la sua versione dei fatti al giudice.