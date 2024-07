Bombe e droga sui Monti Lattari: tre arresti

Si riapre la stagione di controlli lungo la costa stabiese e le pendici dei monti Lattari. I carabinieri hanno messo in manette tre persone perché detenevano ordigni esplosivi e droga. In manette V.G., 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto 170 grammi circa di polvere pirica esplosiva, 2 fuochi pirotecnici del peso di 200 grammi e 18 detonatori elettrici con telecomando per l’attivazione a distanza degli ordigni.

Stessa sorte per il 52enne D.I.. Nella sua carrozzeria erano nascosti 20 ordigni esplosivi. Tre erano stati confezionati artigianalmente. In manette per detenzione illegale di esplosivi, è stato denunciato anche perché l’officina che gestiva era abusiva e per i 20 grammi di marijuana trovati durante la perquisizione.

Ancora un ordigno è stato recuperato nell’abitazione di A.I., 31enne stabiese. Anche per lui le manette e poi i domiciliari in attesa di giudizio.