Contrabbandavano alcol, sigarette e droga: sgominata organizzazione

Sette arresti ai domiciliari e 15 denunce. È il bilanco di un'operazione della guardia di finanza di Foggia avvenuta nei comuni di Manfredonia, San Severo e Torremaggiore nel Foggiano; ma anche a Napoli e a Rovigo.

Secondo gli inquirenti si trattava di una vera e propria organizzazione dedita al contrabbando di sigarette e alcol, nonché a detenzione e commercio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, partite nel 2019, avrebbero fatto emergere la centralità di tre opifici (sequestrati dalla GdF) in cui veniva decolorato, imbottigliato e sigillato con fascette contraffatte dei monopoli di Stato l'alcol, per poi essere venduto a danno della salute dei consumatori.

Era peraltro trasportato in cisterne trainate da autoarticolati con targa estera, e accompagnato da una falsa documentazione. La droga veniva invece nascosta all'interno di ricambi per sanitari e le sigarette, provenienti dalla Campania, venivano trasportate in bagagli di passeggeri su autobus di linea interregionali, oppure nascoste in auto guidate da incensurati.

Secondo i finanzieri, gli indagati avrebbero sottratto alle casse dello Stato accise per 800mila euro. I militari hanno anche sequestrato 81.540 litri di alcool di contrabbando, 660 grammi di cocaina, 95 chili di sigarette; una pistola risultata rubata nel 2018 a una guardia giurata, e 58 carte di credito prepagate.