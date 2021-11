Così il clan Silenzio controllava il “Bronx”: 26 arresti (VIDEO)

Questa mattina la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 persone, ritenute gravemente indiziate di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per alcuni anche dei delitti di omicidio, detenzione e porto di armi da sparo, ed estorsione. Le indagini ricostruiscono gli attuali equilibri criminali sul territorio di San Giovanni a Teduccio, caratterizzato da numerosi fatti di sangue causati dalla faida, in atto nel 2018 nonostante gli arresti e le sentenze di condanna, tra diverse famiglie di camorra espressione di due più ampie confederazioni, l’Alleanza di Secondigliano e il clan Mazzarella, che si contendono, da sempre, il controllo esclusivo della città di Napoli e Provincia.

In particolare, le attività svolte a partire dal mese di gennaio 2018, in seguito all’omicidio di Annamaria Palmieri, braccio destro di Maria Domizio, reggente del clan Formicola, ricostruiscono una violenta contrapposizione armata tra le famiglie di camorra Silenzio e Formicola, entrambe operative nella sfera di influenza e controllo del dominante cartello Rinaldi-Formicola-Reale, a sua volta riconducibile all’Alleanza di Secondigliano. Numerose sono le azioni violente ricostruite nell’ordinanza cautelare attraverso le quali il clan Silenzio costringeva interi nuclei familiari ad abbandonare le proprie abitazioni, legittimamente occupate, in modo da garantire ai membri ed affiliati della famiglia Silenzio il controllo militare del cosiddetto Rione Bronx e la gestione di tutte le attività illecite, in particolare estorsioni e controllo delle piazze di spaccio.

In tale contesto si inquadrano anche la ricostruzione del quadro indiziario relativo all’omicidio di Annamaria Palmieri, avvenuto il 23 gennaio 2018, che risulta aver rappresentato il primo eclatante atto delittuoso finalizzato a dare feroce dimostrazione del disegno criminoso del gruppo, nonché delle successive azioni criminose riconducibili alla reazione violenta del cartello dei Mazzarella e delle dinamiche criminali correlate al controllo dei flussi di importazione dalla Spagna degli stupefacenti destinati non solo alle piazze di spaccio di San Giovanni a Teduccio, ma anche a quelle di altri quartieri napoletani (Barra, Secondigliano), e di altri comuni della Campania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nomi degli arrestati

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per:

1. ACAMPORA Sergio;

2. DI LEO Pasqualina;

3. DI PEDE Ferdinando;

4. LAZRI Mariglen;

5. MARIGLIANO Vincenzo;

6. MAURO Salvatore;

7. MORRA Antonio;

8. MORRA Demetrio;

9. PAGANO Luigi;

10. PANE Raffaele;

11. PRINCIPE Anna;

12. PRISCO Salvatore;

13. RANAVOLO Giovanni;

14. RINALDI Salvatore;

15. RINALDI Vincenzo;

16. RIZZO Claudia;

17. SAVIANO Ferdinando;

18. SILENZIO Alfonso;

19. SILENZIO Chiara;

20. SILENZIO Francesco;

21. SILENZIO Leandro;

22. SILENZIO Pacifico;

23. SILENZIO Salvatore;

24. SILENZIO Vincenzo.

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per:

25. COSTABILE Antonio;

26. SILENZIO Francesco Pio.