Clan Rega Piacente, sgominata industria dello spaccio: 41 misure cautelari

Piazze con turni rigidi, cittadini innocenti privati delle chiavi dei portoni per ordine dei clan. "Ripulito" il rione finito in mano ai criminali con una maxi operazione che ha portato anche a sequestri di sostanza stupefacente e ingenti somme di denaro

Duro colpo a Brusciano al clan “Rega Piacente”. Stamattina i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare per 41 persone delle quali 35 andranno in carcere, e per 6 scatterà il divieto di dimorare nella regione Campania. L'attività fiorente dello spaccio di droga in zona, seconda solo a quella dell’area di Caivano, è stata minuziosamente ricostruita dagli inquirenti.

L'operazione è in corso dalle prime luci dell’alba di oggi. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna stanno eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 41 persone (35 in custodia cautelare in carcere e 6 in divieto di dimora nella regione Campania), gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dei destinatari al momento una persona manca ancora all'appello ed è attualmente ricercata.

L’indagine, tra le altre cose, ha consentito di effettuare numerosi sequestri di sostanza stupefacente, di ingenti somme di denaro provento dell’attività illecita, nonché l’arresto in flagranza di reato di circa 30 persone.

Le indagini: i turni nelle piazze di spaccio

Condotte dal nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e coordinate dalla Dda di Napoli le indagini hanno consentito di ricostruire e documentare le operazioni del clan “Rega Piacente”, dedito al traffico di sostanze stupefacenti e operante nel rione popolare della “219” di Brusciano.

Sono state mappate le piazze di spaccio distribuite in varie scale del rione, ognuna con una struttura gerarchica piramidale composta da capo-piazza, spacciatori e vedette, per ciascun tipo di stupefacente venduto (marijuana, hashish, crack e cocaina). Elevato il livello organizzativo delle “piazze”, attive anche 24 ore al giorno, con pusher che venivano impiegati su turni di lavoro di 8/10 ore al giorno. Rigidissimo il sistema di cambio turno. Durante le indagini, i carabinieri hanno rilevato che presentarsi in ritardo al cambio turno poteva comportare anche il “licenziamento”. Circostanza documentata per uno dei pusher, allontanato per un ritardo di 30 minuti.

Ogni “shop” era dotato di un preciso quantitativo di droga, fornito dal capo-piazza di volta in volta al pusher ad ogni inizio turno, insieme ad una ricetrasmittente. Uno strumento fondamentale per essere immediatamente informati in caso di eventuali controlli delle forze dell’ordine. Come per altre realtà criminali, i sodali lanciavano l’allarme gridando “Marco! Marco!”, permettendo una rapida fuga all’arrivo dei militari.

Condomini privati delle chiavi dei portoni

Le indagini hanno dimostrato come l’attività di spaccio fosse pressante, al punto da modificare le abitudini dei residenti, estranei al clan. Nessuno dei condomini delle palazzine della 219 poteva disporre delle chiavi dei portoni d’ingresso. Anche i citofoni erano stati rimossi per evitare l’apertura da remoto dei portoni senza autorizzazione.

La vendita di droga avveniva anche in presenza di bambini, “con devastanti effetti sulla formazione culturale e delle coscienze”, scrivono gli inquirenti.