Clan Moccia sotto scacco, 13 misure cautelari eseguite tra Napoli e Roma

Tredici provvedimenti di custodia cautelare. È il bilancio dell'operazione, condotta tra le province di Roma e Napoli dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coadiuvati dai comandi territorialmente competenti, contro il clan camorrostico dei Moccia.

Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina.

Tra i destinatari dell'ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, ritenuti i boss del sodalizio.

Le accuse a carico degli indagati vanno, a vario titolo, dall'estorsione alla fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, fino all'esercizio abusivo del credito.

L'indagine dei carabinieri, avviata nel 2017, poco tempo dopo la scarcerazione di Angelo Moccia, si è incentrata sui presunti interessi economici del clan nella Capitale ed, in particolare, su quella che gli inquirenti ritengono fosse la gestione sotto diverso nome di varie attività commerciali, su di un'estorsione con metodo mafioso ed il reimpiego di capitali illeciti in investimenti immobiliari e auto di lusso, il tutto attraverso fittizie intestazioni volte ad evitare che i beni in questione finissero sotto la scure delle misure di prevenzione disposte dopo le condanne di parte degli indagati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In corso anche un sequestro preventivo di beni, anche ai fini della confisca, di parte del patrimonio del clan. Il valore complessivo è stimato in circa 4 milioni di euro.