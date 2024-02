Clan in guerra per il "pizzo", blitz all'alba: in manette 11 persone - VIDEO

Questa mattina i carabinieri di Giugliano in Campania e di Caivano hanno tratto in arresto 11 persone e notificato il divieto di dimora per altre due, si richiesta della DDA. Tutte sono accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni e tentate estorsioni, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso.

Dalle indagini sarebbe emersa l’attività di un clan operante sui territori di Frattamaggiore, Frattaminore e zone limitrofe che, agendo in contrapposizione armata con altri gruppi criminali per imporre la propria egemonia, avrebbe commesso una lunga serie di attività illecite, agendo anche ai danni di imprenditori e commercianti dai quali avrebbe preteso il pagamento del "pizzo" per garantire il prosieguo dell’attività lavorativa.