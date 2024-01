Contini, soldi riciclati in marchi di moda e ristoranti. Intermediario nel terrore: "Ora ti tagliamo la testa"

Emergono nuovi dettagli sulle indagini che hanno portato oggi guardia di finanza e carabinieri di Napoli a notificare, complessivamente, 25 misure cautelari e un decreto di sequestro da 8,4 milioni di euro, misure disposte nei riguardi di persone ritenute dalla Dda vicine al clan camorristico Contini, coinvolte in un presunto riciclaggio di proventi di frodi fiscali mediante colletti bianchi e imprenditori – alcuni titolari di noti marchi di moda per giovanissimi – compiacenti.

Trova spazio nell'inchiesta anche l'aggressione a S.C., avvenuta al Centro Direzionale nel pomeriggio del 21 dicembre del 2018. Venne attirato in una trappola, subì pensatissime minacce che coinvolgevano anche la famiglia ("vi decapitiamo") e poi venne ferito. Tutto questo per un affare da 160mila euro andato storto. S.C. fu fatto inginocchiare, minacciato, poi picchiato e accoltellato più volte, il tutto mentre colui che lo aveva convocato prospettando una soluzione faceva da spettatore.

S.C. era un intermediario. Venne convocato con il pretesto di un chiarimento da una persona, la quale dopo avere assistito al tentato omicidio lo accompagnò anche all'ospedale Villa Betania di Ponticelli, tenendosi in costante contatto telefonico con uno degli aggressori per evitare una denuncia, invece poi presentata.

L'affare andato male, che S.C. aveva consigliato a una delle società finite sotto indagine, riguardava un investimento da 160mila euro in frigoriferi provenienti dalla Cina. Gli elettrodomestici però una volta giunti in Italia vennero trattenuti a Genova perché non conformi alle normative europee. Una circostanza che diede il via a una vera e propria persecuzione ai danni dell'uomo, con richieste di rimborso anche da 320mila mila euro fino al tentato omicidio.

L'inchiesta

Il clan Contini secondo gli inquirenti si sarebbe avvalso di professionisti complici per realizzare operazioni di riciclaggio nei settori economici più variegati, tra cui abbigliamento di tendenza, vendita di orologi contraffatti, ma anche commercio di alimentari, di prodotti informatici, ristorazione e trasporto merci. L'accusa per i 25 indagati è associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, tentata estorsione e tentato omicidio, aggravati dal metodo mafioso.

Il gruppo imprenditoriale con base a Napoli avrebbe riciclato in numerose società – acquisite o costituite, in Italia ma anche all’estero – ingenti somme di denaro provenienti da frodi fiscali, questo attraverso compensazioni indebite o contraffazioni. Gli indagati avrebbero intestato queste società a soggetti prestanome (retribuiti) così da sottrarsi a eventuali sequestri. Tra le varie attività, il gruppo secondo gli inquirenti avrebbe anche acquisito il 50% del capitale sociale di una clinica per autistici in provincia di Campobasso, reimpiegando nell'operazione quasi 3 milioni di euro di origine illecita.

Alla luce dei social

L'azione del gruppo non avveniva con particolari accorgimenti di segretezza, anzi. Gli investimenti erano accompagnati da una certa copertura social. Messaggi rivolti a un pubblico giovanile, per pubblicizzare l’apertura di nuove linee commerciali ed enfatizzare un tenore di vita del tutto incompatibile con i redditi dichiarati al Fisco dagli inquisiti.

Le misure cautelari

Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, nove agli arresti domiciliari, 13 all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

È stato anche eseguito il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per circa 8,4 milioni di euro.

Alcuni degli indagati, oltre a rendersi protagonisti della vicenda di S.C., avrebbero preso parte anche ad ulteriori episodi criminali da cui le ipotesi di reato di detenzione e il porto illegale di armi, tentata estorsione e tentato omicidio.

Il clan Contini

Il clan Contini, che con Licciardi e Mallardo è il terzo componente dell'Alleanza di Secondigliano, ha sempre avuto la sua roccaforte nel quartiere di San Carlo all'Arena. Viene considerato oggi uno dei sodalizi camorristici più potenti in attività. Nato agli inizi degli anni '80 da Edoardo Contini, è andato avanti senza particolari scissioni interne e senza generare collaboratori di giustizia per quattro decadi.

Nei primi anni di attività Contini si aggiudicò il mercato dell'Europa dell'Est per la cocaina sudamericana, poi si espanse sempre con un particolare fiuto imprenditoriale.