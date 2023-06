Cassetta di frutta di cattiva qualità in cambio di 10 euro: un uomo chiama i carabinieri

Un 50enne si trovava a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da due persone, che avrebbero sostenuto di essere suoi vecchi amici. L'uomo ha consegnato loro 10 euro in cambio di una cassetta di frutta, che si è poi rivelata di cattiva qualità.

I due, un venditore ambulante di 42 anni, attualmente sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per truffa, e un 29enne, residente in provincia di Napoli, disoccupato e anch'egli con precedenti di polizia per truffa - riferisce Adnkronos - sono stati arrestati poco dopo dai carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione al 112, a Pianezza, nel torinese.