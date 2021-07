Controlli a tappeto nel napoletano: arrestati in due

Ad Ercolano i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme a quelli del reggimento Campania – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città. Diverse le perquisizioni ed i posti di blocco nelle zone nevralgiche. 55 persone identificate, 17 veicoli controllati e 2 arresti.

Arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli, un 76enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L’uomo dovrà scontare la pena della detenzione domiciliare di 8 mesi. A finire in manette anche un 25enne di Portici già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno trovato mentre passeggiava in una strada di Ercolano nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Il 25enne è in attesa di giudizio. Segnalati alla prefettura – quali assuntori di sostanza stupefacente – anche 2 ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga. Non sono mancati i controlli al codice della strada. Diverse le sanzioni.