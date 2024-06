Maxi operazione antidroga: scoperta la "capitale" dello spaccio, in manette 11 persone

I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 persone, accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, dall’attività di indagine sarebbe emersa l’esistenza di due distinte consorterie criminali, entrambe operanti nel comune di Acerra, nell’arco di tempo tra il mese di giugno 2022 ed il mese di aprile 2023.

L'attività illecita sarebbe stata posta in essere sia attraverso il rifornimento di rivenditori all’ingrosso provenienti da altre città della provincia di Napoli sia con la cessione al dettaglio in “piazze di spaccio” o con consegne a domicilio ai clienti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Si tratta della terza ondata di arresti. In totale sono 40 le persone finite in manette dallo scorso 17 luglio. Colpiti, in particolare, quattro diversi gruppi criminali. operanti nella città