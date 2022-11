Associazione mafiosa e droga: il blitz della polizia a Napoli Est

Doppia operazione della polizia di Stato a Napoli Est. Finiscono in carcere du uomini di 43 anni, oggetto di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commessi a Napoli nel 2015.

Gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Marilyn Monroe, S.D.A. Stesso destino per V. M., che i poliziotti hanno rintracciato in via Villa San Giovanni.