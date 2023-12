Oltre 10 arresti al giorno: il bilancio dei carabinieri

In un anno 270 operazioni anticamorra, 16 latitanti arrestati 3 tonnellate di droga sotto sequestro. Sono alcuni dei numeri del bilancio 2023 del Comando provinciale di Napoli dei carabinieri. In totale, sono state 3.850 le persone finite in manette, 12.101 quelle denunciate in stato di libertà.

A tutto ciò vanno aggiunte 147 le armi da fuoco sequestrate, 163 quelle da taglio, 67 le armi improprie. Sono 73 le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura su impulso e indagini dei militari.

Criminalità organizzata

Oltre 900 gli esponenti dei clan locali finiti in manette. Tra le operazioni più importanti quella che lo scorso 17 ottobre ha portato all’esecuzione di una misura confronti di 27 indagati. Tutti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. L’attività di indagine, condotta con il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) ha permesso di ricostruire l’operatività del clan Di Lauro e ha contato tra gli indagati anche un noto cantante neomelodico e sua moglie.

Rilevante anche la misura eseguita a Brusciano: 41 le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare perché gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sotto la lente degli investigatori un complesso di palazzine popolari dove i residenti erano privati delle chiavi dei portoni d’ingresso. Nessuno poteva aprire o entrare senza autorizzazione. Documentata l’operatività di numerose piazze di spaccio – tra le più fiorenti nell’hinterland partenopeo –organizzate in turni rigidi e precisi: i pusher che tardavano al cambio venivano “licenziati”.

Latitanti

L'ultimo a finire nelle maglie della giustizia è stato Gabriele Pesacane, vertice del clan che prende il suo nome. E’ stato catturato in una villetta in provincia di Salerno. Pochi giorni fa in manette anche Gaetano Angrisano, 31enne inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. E’ stato rintracciato e arrestato dopo una latitanza di 1 anno e mezzo. Stava festeggiando un compleanno in un’abitazione nel lotto G di Scampia, storica roccaforte del clan Vanella Grassi di cui rappresenta elemento di spicco.

Il 14 ottobre scorso le manette si sono strette ai polsi di Andrea Aloia, 24enne di Acerra ritenuto elemento apicale del clan Avventurato. E’ stato catturato in un ristorante di Somma Vesuviana, in occasione di una visita lampo al figlioletto appena nato.

Sta scontando una condanna di 14 anni di reclusione Luigi Carandente Tartaglia, elemento di spicco del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta. I carabinieri sapevano dei problemi cardiaci del ricercato e da tempo monitoravano gli archivi informatici del sistema sanitario nazionale. L’alert in pieno agosto.

Lo hanno stanato mentre era sul lettino di un ospedale di Pineta Grande, nel comune di Castelvolturno.

Tradito da un cagnolino Luigi Cacciapuoti, 64enne ritenuto capo del clan che porta il suo nome, operativo nel comune di Villaricca. E’ stato catturato il 25 agosto scorso. Era ancora sdraiato a bordo della piscina di una villetta nella frazione costiera di Giugliano in campania, in località Varcaturo. Il barboncino, fedele amico di una donna che incontrava Cacciapuoti. era affacciato ad una finestra semichiusa della villa.

Un animale come tanti altri che, però, ha suscitato negli investigatori il sospetto che quello chalet fosse proprio il rifugio del latitante. Pianificato il blitz e bloccate le uscite, Cacciapuoti è stato arrestato e portato in carcere. Nei guai anche la donna che fu trovata con lui.

Era latitante da 11 anni Vincenzo La Porta, 60enne del clan Contini che si era rifatto una vita nell’isola greca di Corfù.A tradirlo la passione per il calcio e per il Napoli. Con la vittoria dello scudetto, La Porta non ha potuto fare a meno di festeggiare. I carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata alla facciata di un ristorante. Calzato in testa un cappello da baseball, con una sciarpa azzurra tra le mani. Dopo una lunga serie di accertamenti e pedinamenti, svolti con la preziosa collaborazione delle forze di polizia greche, i carabinieri lo hanno bloccato in strada, mentre era in sella al suo scooter. Sconterà oltre 14 anni di reclusione.

Infiltrazioni mafiose e interdittive antimafia

Grazie alla collaborazione con gli organi prefettizi della provincia, i carabinieri hanno dato impulso a 73 proposte di interdizione per infiltrazioni mafiose. Emblematico il caso di Caivano. I carabinieri, in questo caso coordinati dalla Dda partenopea, hanno ricostruito l’inserimento “coatto” della camorra nella politica amministrativa del comune. Secondo gli inquirenti, il clan Angelino riusciva ad ottenere da parte dei pubblici amministratori l’indicazione di notizie riservate relative all’aggiudicazione degli appalti in modo da poter indirizzare le richieste estorsive.

In più di una occasione, i pubblici dipendenti si sarebbero posti come intermediari tra gli imprenditori e i camorristi nella richiesta del pagamento delle estorsioni, ovvero nel ritiro del denaro. Gli stessi imprenditori, se da una parte erano vittima della richiesta estorsiva, dall’altra riuscivano ad ottenere gli incarichi attraverso dazioni corruttive ad amministratori e dirigenti comunali compiacenti.

18 le persone finite in manette lo scorso 1 novembre.

Violenza di genere

Nell’ultimo anno i carabinieri di Napoli e provincia hanno arrestato complessivamente 385 persone (277 per maltrattamenti in famiglia, 108 per atti persecutori. 1529 le persone denunciate: 846 per maltrattamenti, 683 per atti persecutori). Succede in un appartamento nel quartiere napoletano di Chiaia. Una 42enne è nel panico. Sul collo evidenti segni di violenza. In casa anche il suo compagno 36 anni. L’uomo ha tra le mani un nunchaku e tenta di colpire la vittima minacciandola di morte. I carabinieri si frappongono tra i due per proteggere la donna e dopo una breve colluttazione l’uomo viene bloccato. Più tardi emergerà che l’arma orientale era stata utilizzata per tentare di strangolare la compagna.

Droga

Sono 2.888 i chili di sostanze di ogni genere sottratte al mercato: quasi 8 chili al giorno; 11.466 le dosi, 3.557 le piante di cannabis estirpate. Diverse le droghe rinvenute: circa 46 chili di cocaina, più 1100 chili di hashish, 1661 chili di cannabis, 3 di eroina, 400 gr oppio e 50 chili di altre sostanze psicotrope. Tra gli arresti più significativi quello di Frattamaggiore lo scorso 25 Novembre: 12 chili di droga rinvenuti sotto al letto di un 22enne.