Caivano: nove arresti, sette minori. "Violenze inaudite su due ragazzine"

"Violenze continue che hanno devastato la vita delle vittime". Usa queste parole il procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone. Quelle che un gruppo di giovanissimi avrebbe perpetrato ripetutamente ai danni di due ragazzine, di 10 e 13 anni, nel Parco Verde di Caivano. Nove le misure cautelari eseguite dai carabinieri, disposte dal Tribunale di Napoli Nord e da quello dei minori. Si tratta di ragazzi dai 13 ai 20 anni, sette sono minorenni soltanto due maggiorenni. Questi ultimi hanno subito la misura cautelare in carcere. Sei under 18 sono stati trasferiti nel carcere minorili, per uno si sono aperte le porte della comunità.

Il quadro dipinto dagli inquirenti è agghiacciante. Le due vittime sarebbero state minacciate dal gruppo, in una situazione di continuo terrore, fisico e psicologico: "C'è da considerare la giovane età delle due ragazze - afferma la Troncone - oltre la disparità di numero, nove contro due. I ragazzi sottraevano loro i cellulari e minacciavano di non restituirli se non si fossero sottomesse ai rapporti sessuali". Durante gli incontri, gli aguzzini sarebbero stati anche armati di tirapugni e coltelli.

Le indagini sono partite proprio dalle dichiarazioni delle vittime che ai carabinieri e agli psicologi hanno raccontato l'incubo vissuto: "Prima di questo non avevamo avuto alcuna segnalazione - spiega Maria de Luzenberger, procuratore del Tribunale dei minori di Napoli - E' una vicenda portata alla luce da questo gruppo di ragazzi, violenti e armati". A raccogliere le prime testimonianze sono stati i carabinieri della stazione di Caivano: "Le due ragazze hanno trovato l'appoggio dei nostri militari - sostiene il comandante provinciale Enrico Sbordone - in particolare di un maresciallo donna che è riuscita a farsi raccontare cose che non erano riusciti a dire neanche ai genitori".