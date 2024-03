Scacco al clan Angelino a Caivano: esulta il governo

"Un’operazione che conferma l’impegno delle Forze dell’ordine per il ripristino della legalità, condizione imprescindibile per la rinascita di questo territorio". Esprime soddisfazione il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su X in merito all'operazione che ha portato all'arresto dei carabinieri di 14 persone a Caivano, ritenute organiche al clan Angelino e accusate estersioni a danno di imprenditori e commercianti anche in comuni limitrofi.

Gli ha fatto eco la presidente della Commmissione antimafia, Chiara Colosimo: "Le indagini che hanno portato all'arresto di 14 persone a Caivano rappresentano l'ennesimo colpo inferto alla criminalità organizzata, e in particolare al clan Angelino, dalle forze dell'ordine. Un grazie particolare alla DDA di Napoli e ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna per questa brillante operazione. Un bel segnale di speranza e fiducia per quel territorio da troppo tempo in ostaggio della camorra". Così la presidente Colosimo, su X.